Водіїв в Україні зобов’яжуть працювати за європейськими стандартами: що і коли зміниться

Документ затверджує оновлену редакцію "Положення про робочий час і час відпочинку водіїв". Він імплементує норми Регламенту ЄС №561/2006, Директиви 2002/15/ЄС, а також вимоги щодо використання смарт-тахографів у міжнародних перевезеннях.

У міністерстві зазначають, що нові правила спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху та захист прав водіїв, водночас вони мають зменшити надмірне регуляторне навантаження на ті сфери, де воно не є критично необхідним.

Які перевезення звільнили від нових вимог

Тахографи та правила обліку робочого часу не застосовуватимуться до транспорту сил безпеки та оборони, екстрених і аварійних служб, перевезень у районах бойових дій, а також до сільськогосподарських, комунальних і поштових перевезень у межах 100 кілометрів від місця базування транспорту.

Крім того, винятки передбачені для легкових авто масою до 7,5 тонни, що перевозять власний вантаж, навчального та малошвидкісного транспорту, а також внутрішніх господарських перевезень тривалістю до 4 годин 30 хвилин.



Що спростили для водіїв (інфографіка: Міністерство розвитку громад та територій України)

Основні норми, які залишаються чинними

Документ зберігає базові обмеження щодо керування та відпочинку водіїв. Зокрема, щоденний час керування не може перевищувати 9 годин (двічі на тиждень дозволено до 10 годин), загальний час керування - 56 годин на тиждень і 90 годин за два тижні. Після 4,5 години безперервного керування обов’язковою залишається перерва тривалістю 45 хвилин. Також зберігається вимога використання справних тахографів.



Що залишилося без змін для водіїв (інфографіка: Міністерство розвитку громад та територій України)

Нові обов’язки для перевізників і водіїв

Вперше правила поширюються на водіїв, зокрема фізичних осіб-підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі. Якщо транспорт має понад п’ять пасажирських місць, дотримання режиму праці та відпочинку стає обов’язковим.

Окремо забороняється проводити звичайний щотижневий відпочинок у кабіні автомобіля. Такий відпочинок має тривати щонайменше 45 годин і забезпечуватися перевізником у належних умовах. Також встановлюється обмеження для нічної роботи: у період з 22:00 до 06:00 тривалість зміни не може перевищувати 10 годин.

Для міжнародних вантажних перевезень передбачено обов’язкове використання смарт-тахографів G2V2 на вантажівках, які вперше реєструватимуться після 30 червня 2026 року. Крім того, збільшено термін зберігання даних: водії мають зберігати записи за поточний день і попередні 56 днів, а підприємства - архівувати інформацію протягом двох років.



Що змінюється для водіїв (інфографіка: Міністерство розвитку громад та територій України)

Коли зміни стануть обов’язковими

Наказ набирає чинності через шість місяців після офіційного опублікування. Таким чином, нові правила почнуть діяти з 26 липня 2026 року.

У Мінрозвитку наголошують, що впровадження європейських стандартів у сфері автоперевезень є важливим кроком до інтеграції України в спільний транспортний простір ЄС та підвищення рівня безпеки на дорогах.