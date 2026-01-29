Водителей в Украине обяжут работать по европейским стандартам: что и когда изменится

Документ утверждает обновленную редакцию "Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей". Он имплементирует нормы Регламента ЕС №561/2006, Директивы 2002/15/ЕС, а также требования по использованию смарт-тахографов в международных перевозках.

В министерстве отмечают, что новые правила направлены на повышение безопасности дорожного движения и защиту прав водителей, в то же время они должны уменьшить чрезмерную регуляторную нагрузку на те сферы, где она не является критически необходимой.

Какие перевозки освободили от новых требований

Тахографы и правила учета рабочего времени не будут применяться к транспорту сил безопасности и обороны, экстренных и аварийных служб, перевозок в районах боевых действий, а также к сельскохозяйственным, коммунальным и почтовым перевозкам в пределах 100 километров от места базирования транспорта.

Кроме того, исключения предусмотрены для легковых авто массой до 7,5 тонны, перевозящих собственный груз, учебного и малоскоростного транспорта, а также внутренних хозяйственных перевозок продолжительностью до 4 часов 30 минут.



Что упростили для водителей (инфографика: Министерство развития общин и территорий Украины)

Основные нормы, которые остаются в силе

Документ сохраняет базовые ограничения по управлению и отдыху водителей. В частности, ежедневное время вождения не может превышать 9 часов (дважды в неделю разрешено до 10 часов), общее время вождения - 56 часов в неделю и 90 часов за две недели. После 4,5 часа непрерывного управления обязательным остается перерыв продолжительностью 45 минут. Также сохраняется требование использования исправных тахографов.



Что осталось без изменений для водителей (инфографика: Министерство развития общин и территорий Украины)

Новые обязанности для перевозчиков и водителей

Впервые правила распространяются на водителей, в том числе физических лиц-предпринимателей, осуществляющих международные перевозки пассажиров на заказ и международные перевозки такси. Если транспорт имеет более пяти пассажирских мест, соблюдение режима труда и отдыха становится обязательным.

Отдельно запрещается проводить обычный еженедельный отдых в кабине автомобиля. Такой отдых должен длиться не менее 45 часов и обеспечиваться перевозчиком в надлежащих условиях. Также устанавливается ограничение для ночной работы: в период с 22:00 до 06:00 продолжительность смены не может превышать 10 часов.

Для международных грузовых перевозок предусмотрено обязательное использование смарт-тахографов G2V2 на грузовиках, которые впервые будут регистрироваться после 30 июня 2026 года. Кроме того, увеличен срок хранения данных: водители должны хранить записи за текущий день и предыдущие 56 дней, а предприятия - архивировать информацию в течение двух лет.



Что меняется для водителей (инфографика: Министерство развития общин и территорий Украины)

Когда изменения станут обязательными

Приказ вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования. Таким образом, новые правила начнут действовать с 26 июля 2026 года.

В Минразвития отмечают, что внедрение европейских стандартов в сфере автоперевозок является важным шагом к интеграции Украины в общее транспортное пространство ЕС и повышение уровня безопасности на дорогах.