Чи ввели для водіїв штрафні бали: що каже поліція

Вівторок 06 січня 2026 13:29
UA EN RU
Чи ввели для водіїв штрафні бали: що каже поліція В Україні не вводили штрафні бали для водіїв (фото: facebook.com kyivpatrol)
Автор: Василина Копитко

В Україні не запроваджували систему штрафних балів для водіїв з 2026 року. Інформація, яка активно поширюється у мережі, не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram.

Інформація про штрафні бали - фейк

В соцмережах з’явилися повідомлення про нібито запуск у 2026 році системи штрафних балів для водіїв - за прикладом європейських країн.

За словами Білошицького, ця інформація є фейком.

Яка ситуація насправді

"Є ряд законопроектів, які мають на меті врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Проте поки це питання перебуває лише на розгляді, і жодних штрафних балів не запроваджено", - наголосив він.

Коли можуть бути зміни

Посадовець підкреслив, що про будь-які масштабні нововведення в системі відповідальності водіїв громадськість повідомлятимуть заздалегідь.

"Про такі рішення ми обов’язково інформуватимемо завчасно. Довіряйте перевіреним джерелам", - зазначив Білошицький.

Чи ввели для водіїв штрафні бали: що каже поліціяІнформація про систему штрафних балів в Україні є фейком (скриншот)

Читайте також про те, чи штрафують у ЄС за українські водійські права.

Раніше ми ділились порадами, як водіям швидко перевірити, чи виписали їм штраф, а також як його можна оплатити онлайн.

