Чи ввели для водіїв штрафні бали: що каже поліція

В Україні не запроваджували систему штрафних балів для водіїв з 2026 року. Інформація, яка активно поширюється у мережі, не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram .

Інформація про штрафні бали - фейк

В соцмережах з’явилися повідомлення про нібито запуск у 2026 році системи штрафних балів для водіїв - за прикладом європейських країн.

За словами Білошицького, ця інформація є фейком.

Яка ситуація насправді

"Є ряд законопроектів, які мають на меті врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Проте поки це питання перебуває лише на розгляді, і жодних штрафних балів не запроваджено", - наголосив він.

Коли можуть бути зміни

Посадовець підкреслив, що про будь-які масштабні нововведення в системі відповідальності водіїв громадськість повідомлятимуть заздалегідь.

"Про такі рішення ми обов’язково інформуватимемо завчасно. Довіряйте перевіреним джерелам", - зазначив Білошицький.

Інформація про систему штрафних балів в Україні є фейком (скриншот)