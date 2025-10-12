Без води і світла після атаки: як у Білгороді-Дністровському ліквідовують наслідки удару

Зауважимо, що унаслідок ранкових обстрілів Донецька область також залишилася без електропостачання. Російські війська прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.

Вчора ж 11 жовтня росіяни вчергове атакували Одеську область. Як наслідок більш як 30 сімей залишились без світла.