Без води і світла після атаки: як у Білгороді-Дністровському ліквідовують наслідки удару

Фото: Білгород-Дністровський відновлюється після нічної атаки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки російських дронів. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білгород-Дністровську міську раду.

У Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки російських безпілотників.

За даними міськради, внаслідок ворожої атаки БПЛА на місто в ніч на 12 жовтня 2025 року частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади.

Станом на ранок у деяких районах тимчасово відсутнє електро- та водопостачання.

Наразі працівники комунальних підприємств міста разом із фахівцями компанії "ДТЕК" проводять ремонтно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше стабілізувати функціонування систем життєзабезпечення.

Орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання - 12:30.

Зауважимо, що унаслідок ранкових обстрілів Донецька область також залишилася без електропостачання. Російські війська прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.

Вчора ж 11 жовтня росіяни вчергове атакували Одеську область. Як наслідок більш як 30 сімей залишились без світла.

