Без воды и света после атаки: как в Белгороде-Днестровском ликвидируют последствия удара

Фото: Белгород-Днестровский восстанавливается после ночной атаки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки российских дронов. В результате удара повреждены объекты критической инфраструктуры.

В Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки российских беспилотников.

По данным горсовета, в результате вражеской атаки БПЛА на город в ночь на 12 октября 2025 года частично пострадали объекты критической инфраструктуры громады.

По состоянию на утро в некоторых районах временно отсутствует электро- и водоснабжение.

Сейчас работники коммунальных предприятий города вместе со специалистами компании "ДТЭК" проводят ремонтно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать функционирование систем жизнеобеспечения.

Ориентировочное время восстановления подачи воды в сети водоснабжения - 12:30.

Заметим, что в результате утренних обстрелов Донецкая область также осталась без электроснабжения. Российские войска прицельно ударили по энергетической инфраструктуре области.

Вчера же 11 октября россияне в очередной раз атаковали Одесскую область. В результате более 30 семей остались без света.

