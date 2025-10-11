В Одеській області без світла ще понад 30 тисяч сімей: відновлювальні роботи тривають

Росіяни в ніч на 11 жовтня вчергове атакували Одеську область. Наразі без світла залишаються ще 30,9 тисяч сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram одеської міськради "Одеса. Офіційно".

У владі відзвітували, що за останні декілька годин енергетики заживили 46,6 тисяч абонентів. Водночас ще залишаються сім'ї, які без світла.

'Наразі без світла залишаються ще 30,9 тисяч сімей Одеської області. Ремонтні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Також зазначимо, що зранку у ДТЕК відзвітували, що енергетики повернули світло для понад 240 тисяч родин після нічного обстрілу. Зокрема, енергетикам вдалося перезаживити об'єкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми.

Оновлено о 16:10

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що станом на зараз енергетики підключили ще 52,5 тисяч абонентів. Таким чином, без електроенергії наразі залишається близько 25 тисяч споживачів.

Наразі роботи з ліквідації ворожих атак та відновлення електропостачання тривають. Також ведуться відновлювальні роботи щодо газопостачання для 260 абонентів.

"Критична інфраструктура працює стабільно. На території міста розгорнуто 161 пункт незламності, де можна зарядити гаджети, отримати підтримку та необхідну допомогу. З початку дня до цих пунктів звернулися 84 людини", - додав Кіпер.