Головна » Життя » Гроші

Vodafone підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 5 березня

11:30 04.03.2026 Ср
2 хв
Які пакети подорожчають на 45 гривень, а які - на 70?
aimg Василина Копитко
Vodafone підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 5 березня Оператор змінить вартість переважно архівних пакетів (фото: Getty Images)

Мобільний оператор Vodafone Україна переглядає вартість низки популярних тарифних планів передплати. Зміни набудуть чинності вже з 5 березня 2026 року і торкнуться переважно архівних пакетів послуг.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Vodafone.

Читайте також: Платити доведеться менше? Meest Пошта змінила правила й тарифи для клієнтів

Головне

  • Кого стосується: Оновлення цін зачепить лінійки Joice, SuperNet та деякі інші архівні пропозиції.
  • Пільговий період: Для користувачів із активною послугою "Рік без абонплат" стара ціна збережеться до кінця терміну дії сервісу.
  • Причина: Оператор збільшує обсяги послуг - абоненти отримають більше гігабайтів інтернету та хвилин для дзвінків по Україні та в роумінгу.
  • Сума підвищення: Абонплата зросте в середньому на 45–70 грн залежно від тарифу.

Як зміняться ціни на популярні тарифи

Згідно з офіційними даними оператора, вартість місячних пакетів буде переглянута наступним чином:

  • Joice, Joice Start 2023, SuperNet Start+: 330 грн (замість 260 грн)
  • Joice Start, Turbo: 340 грн (замість 270 грн)
  • Joice PRO, SuperNet Pro: 400 грн (замість 330–340 грн)
  • Joice MAX: 520 грн (замість 450 грн)
  • SuperNet Unlim: 520 грн (замість 470 грн)
  • Light+: 230 грн (замість 185 грн)
  • SuperNet Turbo (4G / 2019): 320 грн (замість 250 грн)

Компанія зобов'язалася попередити кожного абонента про зміни в індивідуальному SMS-повідомленні. Перевірити статус послуги "Рік без абонплат" можна за допомогою запиту *365*1#.

Альтернативні варіанти

Для тих, хто вважає нові умови занадто дорогими, оператор пропонує перейти на інші актуальні пакети. Наразі одним із найбільш доступних контрактних варіантів є Flexx GO за 350 грн/міс.

Цей тариф включає 25 ГБ інтернету (15 ГБ з яких доступні в ЄС), 500 хвилин на всі номери по Україні та в роумінгу, а також безлімітний трафік на 45 популярних застосунків (соцмережі та месенджери).

Для нових клієнтів також діє акція "ХОТ", що надає додаткові хвилини та гігабайти протягом перших пів року користування.

Читайте також про те, що нещодавно Vodafone заявив не лише про зміну вартості послуг, а й розширення наповнення пакетів. У деяких тарифних планах збільшать обсяг мобільного інтернету в межах України та кількість хвилин для дзвінків на інші оператори.

Раніше ми писали про те, що "Київстар" оновлює тарифи для пристроїв, який залишався незмінним протягом 11 років.

Окрім цього, з 18 лютого lifecell підвищив ціни на мобільні тарифні плани.

