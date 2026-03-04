Vodafone повышает тарифы: сколько придется платить с 5 марта
Мобильный оператор Vodafone Украина пересматривает стоимость ряда популярных тарифных планов подписки. Изменения вступят в силу уже с 5 марта 2026 года и коснутся преимущественно архивных пакетов услуг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vodafone.
Главное
- Кого касается: Обновление цен коснется линейки Joice, SuperNet и некоторых других архивных предложений.
- Льготный период: Для пользователей с активной услугой "Год без абонплат" старая цена сохранится до конца срока действия сервиса.
- Причина: Оператор увеличивает объемы услуг - абоненты получат больше гигабайтов интернета и минут для звонков по Украине и в роуминге.
- Сумма повышения: Абонплата вырастет в среднем на 45-70 грн в зависимости от тарифа.
Как изменятся цены на популярные тарифы
Согласно официальным данным оператора, стоимость месячных пакетов будет пересмотрена следующим образом:
- Joice, Joice Start 2023, SuperNet Start+: 330 грн (вместо 260 грн)
- Joice Start, Turbo: 340 грн (вместо 270 грн)
- Joice PRO, SuperNet Pro: 400 грн (вместо 330-340 грн)
- Joice MAX: 520 грн (вместо 450 грн)
- SuperNet Unlim: 520 грн (вместо 470 грн)
- Light+: 230 грн (вместо 185 грн)
- SuperNet Turbo (4G/2019): 320 грн (вместо 250 грн)
Компания обязалась предупредить каждого абонента об изменениях в индивидуальном SMS-сообщении. Проверить статус услуги "Год без абонплат" можно с помощью запроса *365*1#.
Альтернативные варианты
Для тех, кто считает новые условия слишком дорогими, оператор предлагает перейти на другие актуальные пакеты. Сейчас одним из самых доступных контрактных вариантов является Flexx GO за 350 грн/мес.
Этот тариф включает 25 ГБ интернета (15 ГБ из которых доступны в ЕС), 500 минут на все номера по Украине и в роуминге, а также безлимитный трафик на 45 популярных приложений (соцсети и мессенджеры).
Для новых клиентов также действует акция "ХОТ", которая предоставляет дополнительные минуты и гигабайты в течение первых полгода пользования.
