Vodafone оновлює тарифи: що зміниться вже в грудні

Що змінюється

З 23 грудня для більшості користувачів передплати оновлять умови тарифів. Частину пакетних хвилин і гігабайтів можна буде використовувати як удома, так і в роумінгу в ЄС.

Основні правила для абонентів Vodafone:

безлімітні вхідні дзвінки діють і в Україні, і в ЄС;

пакетні хвилини працюють для дзвінків на українські номери та у межах країни перебування;

частину пакетних гігабайтів можна використовувати за кордоном;

вартість понадпакетних хвилин, SMS і мегабайтів буде однаковою і в Україні, і в ЄС.

Кому послуга не буде доступна

У деяких архівних тарифах - 4G Smart (Light, XS, XS+), Device і Light - роумінг не працюватиме. Користувачам запропонують перейти на інші доступні тарифи, які підтримують послугу.

У грудні всі абоненти отримають персональні SMS із деталями щодо оновлення умов. Також інформацію опублікують на сторінках тарифів не пізніше ніж за два тижні до набуття чинності змін.