Vodafone обновляет тарифы: что изменится уже в декабре

Что меняется

С 23 декабря для большинства пользователей подписки обновят условия тарифов. Часть пакетных минут и гигабайтов можно будет использовать как дома, так и в роуминге в ЕС.

Основные правила для абонентов Vodafone:

безлимитные входящие звонки действуют и в Украине, и в ЕС;

пакетные минуты работают для звонков на украинские номера и в пределах страны пребывания;

часть пакетных гигабайтов можно использовать за рубежом;

стоимость сверхпакетных минут, SMS и мегабайтов будет одинаковой и в Украине, и в ЕС.

Кому услуга не будет доступна

В некоторых архивных тарифах - 4G Smart (Light, XS, XS+), Device и Light - роуминг не будет работать. Пользователям предложат перейти на другие доступные тарифы, которые поддерживают услугу.

В декабре все абоненты получат персональные SMS с деталями по обновлению условий. Также информацию опубликуют на страницах тарифов не позднее чем за две недели до вступления в силу изменений.