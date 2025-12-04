"Київстар" змінює тарифи з грудня: у компанії назвали причини

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" оголосив про оновлення умов обслуговування частини тарифів. Рішення пояснюють зростанням витрат на підтримку стійкості мережі та подорожчанням енергоресурсів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Чому переглядають тарифи

У "Київстарі" зазначають, що витрати на ключові ресурси суттєво зросли. Зокрема, вартість електроенергії для підприємств у вечірні пікові години піднялася на 60%.

Через часті відключення світла збільшилися обсяги використання палива для генераторів. У листопаді 2025 року споживання пального зросло більш ніж у 7,5 раза порівняно з літнім періодом. Компанія наголошує, що ці витрати є критичними для цілодобової роботи мережі.

Коли зміняться умови

Оновлення відбудуться у кілька етапів:

з 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026-го - для частини тарифів передплати;

з 1 січня 2026 року та протягом кількох наступних місяців - для деяких контрактних і бізнес-тарифів.

Після оновлення умов клієнтам запропонують можливість збільшити обсяги послуг у тарифі без доплати. Якщо нові параметри не влаштують, абоненти зможуть перейти на інший тариф передплати або вибрати контрактний варіант.

Як повідомлять про зміни

"Київстар" запевняє, що клієнтів завчасно проінформують про оновлення. Абоненти отримають SMS, а бізнес-клієнтам координатори надішлють листи з деталями на e-mail.

Інформація про зміни буде доступна в додатку "Мій Київстар", на сайті компанії та за номером 477*9.