Vodafone оновлює тарифи: що зміниться вже в грудні
Vodafone оновлює умови більшості тарифів і запроваджує принцип Roam like at home ("роумінг як вдома"), що дозволить українським абонентам користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових оплат. Нові правила почнуть діяти з 23 грудня.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
Що змінюється
З 23 грудня для більшості користувачів передплати оновлять умови тарифів. Частину пакетних хвилин і гігабайтів можна буде використовувати як удома, так і в роумінгу в ЄС.
Основні правила для абонентів Vodafone:
- безлімітні вхідні дзвінки діють і в Україні, і в ЄС;
- пакетні хвилини працюють для дзвінків на українські номери та у межах країни перебування;
- частину пакетних гігабайтів можна використовувати за кордоном;
- вартість понадпакетних хвилин, SMS і мегабайтів буде однаковою і в Україні, і в ЄС.
Кому послуга не буде доступна
У деяких архівних тарифах - 4G Smart (Light, XS, XS+), Device і Light - роумінг не працюватиме. Користувачам запропонують перейти на інші доступні тарифи, які підтримують послугу.
У грудні всі абоненти отримають персональні SMS із деталями щодо оновлення умов. Також інформацію опублікують на сторінках тарифів не пізніше ніж за два тижні до набуття чинності змін.
Також ми розповідали, що про оновлення тарифів заявили і в "Київстар". Пояснюють це зростанням витрат на електроенергію та паливо для підтримки роботи мережі під час відключень. Зміни впроваджуватимуть у кілька етапів із грудня 2025 року та протягом початку 2026 року.
РБК-Україна писало, що українські мобільні оператори готуються працювати під час тривалих відключень електроенергії, збільшуючи кількість генераторів, акумуляторів та резервних джерел живлення. НКЕК перевіряє їхню готовність і зазначає, що базові станції можуть автономно працювати в середньому 6-10 годин. "Київстар", Vodafone і lifecell наростили парки обладнання, створили аварійні бригади та тестують альтернативні джерела енергії, включно з сонячними та вітровими системами.