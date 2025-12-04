ua en ru
Vodafone обновляет тарифы: что изменится уже в декабре

Четверг 04 декабря 2025 13:31
Vodafone обновляет тарифы: что изменится уже в декабре Фото: Vodafone меняет тарифы с 23 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Vodafone обновляет условия большинства тарифов и вводит принцип Roam like at home ("роуминг как дома"), что позволит украинским абонентам пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных оплат. Новые правила начнут действовать с 23 декабря.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Что меняется

С 23 декабря для большинства пользователей подписки обновят условия тарифов. Часть пакетных минут и гигабайтов можно будет использовать как дома, так и в роуминге в ЕС.

Основные правила для абонентов Vodafone:

  • безлимитные входящие звонки действуют и в Украине, и в ЕС;
  • пакетные минуты работают для звонков на украинские номера и в пределах страны пребывания;
  • часть пакетных гигабайтов можно использовать за рубежом;
  • стоимость сверхпакетных минут, SMS и мегабайтов будет одинаковой и в Украине, и в ЕС.

Кому услуга не будет доступна

В некоторых архивных тарифах - 4G Smart (Light, XS, XS+), Device и Light - роуминг не будет работать. Пользователям предложат перейти на другие доступные тарифы, которые поддерживают услугу.

В декабре все абоненты получат персональные SMS с деталями по обновлению условий. Также информацию опубликуют на страницах тарифов не позднее чем за две недели до вступления в силу изменений.

Также мы рассказывали, что об обновлении тарифов заявили и в "Киевстар". Объясняют это ростом расходов на электроэнергию и топливо для поддержания работы сети во время отключений. Изменения будут внедрять в несколько этапов с декабря 2025 года и в течение начала 2026 года.

РБК-Украина писало, что украинские мобильные операторы готовятся работать во время длительных отключений электроэнергии, увеличивая количество генераторов, аккумуляторов и резервных источников питания. НКЭК проверяет их готовность и отмечает, что базовые станции могут автономно работать в среднем 6-10 часов. "Киевстар", Vodafone и lifecell нарастили парки оборудования, создали аварийные бригады и тестируют альтернативные источники энергии, включая солнечные и ветровые системы.

