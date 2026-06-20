Вода й аптечка обов'язкові? Що точно має бути в укриттях під час тривог

Безпека в укритті - не лише про міцні стіни та достатній простір. Насправді до таких приміщень існує цілий ряд вимог, про що дехто може забувати.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрій Крейтор.
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В обов'язкому порядку, за словами експерта, укриття в Україні мають бути забезпечені:
Крейтор нагадав, що в цілому за утримання та готовність укриттів відповідають їхні балансоутримувачі.
Це можуть бути власники приміщень, або ж ті люди, які ними керують.
Такі норми визначені постановою Кабінету міністрів України №138.
"Для комунальних укриттів таку відповідальність несуть органи місцевого самоврядування або визначені ними комунальні підприємства", - пояснив заступник голови Держпродспоживслужби.
Здоров'я дітей в укриттях закладів освіти, за словами Крейтора, захищають нові, більш жорсткі правила, встановлені з 1 січня 2026 року.
Вони навіть містять певні вимоги щодо мікроклімату приміщень:
Щоб юні українці почувалися добре, у приміщеннях повинні обов'язково контролювати рівень чадного та вуглекислого газів.
"Якщо в укритті проводяться навчальні заняття, рівень освітлення на робочих місцях має бути не менше 400 люксів (одиниця яскравості)", - повідомив Крейтор.
Окремі вимоги стосуються якості повітря.
"Після проведення ремонтів або встановлення нових меблів обов'язково проводяться відповідні дослідження, а також вимірюється рівень радону", - пояснив спеціаліст.
Крім того, в укриттях повинні бути:
Правилами передбачені також:
Нагадаємо, раніше у ДСНС розповіли про надійність укриттів в Україні (чи працює так зване "правило двох стін") та повідомили, як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.
Крім того, українцям пояснили, чого ні в якому разі не можна робити після повітряної тривоги.
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