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Вода й аптечка обов'язкові? Що точно має бути в укриттях під час тривог

07:36 20.06.2026 Сб
3 хв
У деяких локаціях існують вимоги навіть до мікроклімату
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Деякі речі в укритті мають бути обов'язково (фото ілюстративне: Getty Images)

Безпека в укритті - не лише про міцні стіни та достатній простір. Насправді до таких приміщень існує цілий ряд вимог, про що дехто може забувати.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрій Крейтор.

Головне:

  • Базовий набір: кожне укриття в Україні повинно мати вентиляцію, освітлення, місця для сидіння (або лежання), санвузли, вогнегасники та аптечки.
  • Нові правила: з 1 січня 2026 року до укриттів у закладах освіти діють оновлені (більш жорсткі) вимоги, які стосуються навіть освітлення, мікроклімату та контролю якості повітря.
  • Запаси води: виходячи зі "шкільних" правил, на одну особу в укритті повинно бути не менше 5 літрів води.
  • Відповідальність: за наявністю всього необхідного в комунальних укриттях повинні стежити балансоутримувачі або органи місцевого самоврядування (згідно з відповідною постановою КМУ).

Що в кожному укритті має бути обо обов'язково

В обов'язкому порядку, за словами експерта, укриття в Україні мають бути забезпечені:

  • вентиляцією;
  • освітленням;
  • місцями для сидіння або лежання (залежно від типу споруди);
  • санітарними вузлами або умовами для їх облаштування;
  • запасами питної води;
  • первинними засобами пожежогасіння;
  • аптечками та медичним майном відповідно до встановлених норм.
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Хто відповідає за наявність всього необхідного

Крейтор нагадав, що в цілому за утримання та готовність укриттів відповідають їхні балансоутримувачі.

Це можуть бути власники приміщень, або ж ті люди, які ними керують.

Такі норми визначені постановою Кабінету міністрів України №138.

"Для комунальних укриттів таку відповідальність несуть органи місцевого самоврядування або визначені ними комунальні підприємства", - пояснив заступник голови Держпродспоживслужби.

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Якими є нині вимоги до укриттів у школах

Здоров'я дітей в укриттях закладів освіти, за словами Крейтора, захищають нові, більш жорсткі правила, встановлені з 1 січня 2026 року.

Вони навіть містять певні вимоги щодо мікроклімату приміщень:

  • температура повітря - від 17°С до 21°С;
  • вологість - у межах 40-60%.

Щоб юні українці почувалися добре, у приміщеннях повинні обов'язково контролювати рівень чадного та вуглекислого газів.

"Якщо в укритті проводяться навчальні заняття, рівень освітлення на робочих місцях має бути не менше 400 люксів (одиниця яскравості)", - повідомив Крейтор.

Окремі вимоги стосуються якості повітря.

"Після проведення ремонтів або встановлення нових меблів обов'язково проводяться відповідні дослідження, а також вимірюється рівень радону", - пояснив спеціаліст.

Нові вимоги до укриттів у закладах освіти (інфографіка: РБК-Україна)

Крім того, в укриттях повинні бути:

  • достатні запаси питної води (у розрахунку не менше 5 літрів на одну особу);
  • справні санітарні вузли;
  • мило, антисептики та інші засоби гігієни.

Правилами передбачені також:

  • щоденне вологе прибирання приміщень;
  • належна робота вентиляції;
  • безпечне розміщення резервних джерел живлення.

Нагадаємо, раніше у ДСНС розповіли про надійність укриттів в Україні (чи працює так зване "правило двох стін") та повідомили, як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.

Крім того, українцям пояснили, чого ні в якому разі не можна робити після повітряної тривоги.

Читайте також, що виявили перевірки укриттів у різних областях України в 2026 році.

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