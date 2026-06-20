Вода й аптечка обов'язкові? Що точно має бути в укриттях під час тривог

Головне: Базовий набір : кожне укриття в Україні повинно мати вентиляцію, освітлення, місця для сидіння (або лежання), санвузли, вогнегасники та аптечки.

: кожне укриття в Україні повинно мати вентиляцію, освітлення, місця для сидіння (або лежання), санвузли, вогнегасники та аптечки. Нові правила : з 1 січня 2026 року до укриттів у закладах освіти діють оновлені (більш жорсткі) вимоги, які стосуються навіть освітлення, мікроклімату та контролю якості повітря.

: з 1 січня 2026 року до укриттів у закладах освіти діють оновлені (більш жорсткі) вимоги, які стосуються навіть освітлення, мікроклімату та контролю якості повітря. Запаси води : виходячи зі "шкільних" правил, на одну особу в укритті повинно бути не менше 5 літрів води.

: виходячи зі "шкільних" правил, на одну особу в укритті повинно бути не менше 5 літрів води. Відповідальність: за наявністю всього необхідного в комунальних укриттях повинні стежити балансоутримувачі або органи місцевого самоврядування (згідно з відповідною постановою КМУ).

Що в кожному укритті має бути обо обов'язково

В обов'язкому порядку, за словами експерта, укриття в Україні мають бути забезпечені:

вентиляцією;

освітленням;

місцями для сидіння або лежання (залежно від типу споруди);

санітарними вузлами або умовами для їх облаштування;

запасами питної води;

первинними засобами пожежогасіння;

аптечками та медичним майном відповідно до встановлених норм.

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Хто відповідає за наявність всього необхідного

Крейтор нагадав, що в цілому за утримання та готовність укриттів відповідають їхні балансоутримувачі.

Це можуть бути власники приміщень, або ж ті люди, які ними керують.

Такі норми визначені постановою Кабінету міністрів України №138.

"Для комунальних укриттів таку відповідальність несуть органи місцевого самоврядування або визначені ними комунальні підприємства", - пояснив заступник голови Держпродспоживслужби.

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Якими є нині вимоги до укриттів у школах

Здоров'я дітей в укриттях закладів освіти, за словами Крейтора, захищають нові, більш жорсткі правила, встановлені з 1 січня 2026 року.

Вони навіть містять певні вимоги щодо мікроклімату приміщень:

температура повітря - від 17°С до 21°С;

- від 17°С до 21°С; вологість - у межах 40-60%.

Щоб юні українці почувалися добре, у приміщеннях повинні обов'язково контролювати рівень чадного та вуглекислого газів.

"Якщо в укритті проводяться навчальні заняття, рівень освітлення на робочих місцях має бути не менше 400 люксів (одиниця яскравості)", - повідомив Крейтор.

Окремі вимоги стосуються якості повітря.

"Після проведення ремонтів або встановлення нових меблів обов'язково проводяться відповідні дослідження, а також вимірюється рівень радону", - пояснив спеціаліст.

Нові вимоги до укриттів у закладах освіти (інфографіка: РБК-Україна)

Крім того, в укриттях повинні бути:

достатні запаси питної води (у розрахунку не менше 5 літрів на одну особу);

справні санітарні вузли;

мило, антисептики та інші засоби гігієни.

Правилами передбачені також: