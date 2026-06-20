Вода и аптечка обязательны? Что точно должно быть в укрытиях во время тревог

Безопасность в укрытии - не только о крепких стенах и достаточном пространстве. На самом деле к таким помещениям предъявляется целый ряд требований, о чем некоторые могут забывать.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Крейтор.
Главное:
В обязательном порядке, по словам эксперта, укрытия в Украине должны быть обеспечены:
Крейтор напомнил, что в целом за содержание и готовность укрытий отвечают их балансодержатели.
Это могут быть владельцы помещений или же те люди, которые ими управляют.
Такие нормы определены постановлением Кабинета министров Украины №138.
"Для коммунальных укрытий такую ответственность несут органы местного самоуправления или определенные ими коммунальные предприятия", - объяснил заместитель главы Госпродпотребслужбы.
Здоровье детей в укрытиях учебных заведений, по словам Крейтора, защищают новые, более жесткие правила, установленные с 1 января 2026 года.
Они даже содержат определенные требования к микроклимату помещений:
Чтобы юные украинцы чувствовали себя хорошо, в помещениях обязательно должен контролироваться уровень угарного и углекислого газов.
"Если в укрытии проводятся учебные занятия, уровень освещенности на рабочих местах должен составлять не менее 400 люксов (единица яркости)", - сообщил Крейтор.
Отдельные требования касаются качества воздуха.
"После проведения ремонтных работ или установки новой мебели обязательно проводятся соответствующие исследования, а также измеряется уровень радона", - объяснил специалист.
Кроме того, в укрытиях должны быть:
Правилами предусмотрены также:
Напомним, ранее в ГСЧС рассказали о надежности укрытий в Украине (работает ли так называемое "правило двух стен") и сообщили, как действовать, если человек все же оказался под завалами.
Кроме того, украинцам объяснили, чего ни в коем случае нельзя делать после воздушной тревоги.
Читайте также, что выявили проверки укрытий в разных областях Украины в 2026 году.