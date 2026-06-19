Кожне п'яте укриття - з порушеннями. Що виявили перевірки сховищ по Україні

Із початку 2026 року в Україні перевірили майже 600 укриттів та місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. У результаті порушення санітарно-гігієнічних вимог виявили майже на кожному п'ятому об'єкті.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор .

Головне: Масштаби порушень: Від початку 2026 року в Україні перевірили 586 укриттів та пунктів перебування ВПО. Санітарно-гигієнічні порушення виявили у 106 випадках.

Від початку 2026 року в Україні перевірили 586 укриттів та пунктів перебування ВПО. Санітарно-гигієнічні порушення виявили у 106 випадках. Географія моніторингу: Найбільшу кількість перевірок захисних споруд та місць проживання переселенців зафіксували у Вінницькій, Тернопільській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Найбільшу кількість перевірок захисних споруд та місць проживання переселенців зафіксували у Вінницькій, Тернопільській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Хто несе відповідальність: Поточний контроль, ремонти, прибирання та забезпечення готовності сховищ повністю лежать на їхніх балансоутримувачах.

Поточний контроль, ремонти, прибирання та забезпечення готовності сховищ повністю лежать на їхніх балансоутримувачах. Куди звертатися зі скаргами: Якщо в укритті брудно, немає світла чи води, спершу треба повідомити адміністрацію або балансоутримувача.

Що показали перевірки

Від початку року територіальні органи служби провели 586 моніторингових заходів по всій країні.

"Фахівці оцінювали санітарний стан приміщень, організацію прибирання та дезінфекції, забезпечення питною водою, поводження з відходами, вентиляцію, освітлення та інші важливі аспекти", - розповів Крейтор.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що в більшості випадків адміністрації об'єктів відповідально ставляться до створення належних умов для перебування людей. Водночас під час перевірок у 106 випадках були зафіксовані порушення санітарно-гігієнічних вимог.

За результатами моніторингу фахівці надали рекомендації щодо усунення недоліків, а місцевим органам влади передали відповідну інформацію для реагування.

Загалом служба надала майже 800 рекомендацій для покращення умов перебування людей в укриттях та пунктах тимчасового проживання.

Найбільше перевірок провели у Вінницькій області - 130, Тернопільській - 105, Запорізькій - 75 та Кіровоградській - 53.

Хто відповідає за стан укриттів

За словами Крейтора, поточний контроль за захисними спорудами здійснюють їхні балансоутримувачі.

Відповідно до наказу МВС №579 саме вони відповідають за утримання укриттів, підтримання їхньої готовності до використання, проведення ремонтів та усунення виявлених недоліків.

"Звертаю увагу, що питання утримання укриттів перебувають на стику кількох сфер державного регулювання. За санітарні умови перебування людей відповідають балансоутримувачі споруд, за організацію цивільного захисту - органи місцевого самоврядування та ДСНС", - наголосили в Держпродспоживслужбі.

Куди скаржитися на порушення

У разі виявлення недоліків у сховищах чи місцях тимчасового перебування громадян насамперед закликають повідомляти адміністрацію закладу або балансоутримувача об'єкта.

Якщо порушення не усуваються або можуть становити загрозу для здоров'я та безпеки людей, слід звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби, а також до органів місцевого самоврядування чи відповідної військової адміністрації.