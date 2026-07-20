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Вода у Львові може подорожачати: скільки доведеться платити по-новому

17:44 20.07.2026 Пн
4 хв
Як сильно вдарить по гаманцю містян скорегований тариф?
aimg Ірина Костенко
Вода у Львові може подорожачати: скільки доведеться платити по-новому Тариф на воду у Львові може змінитись (фото ілюстративне: freepik.com)
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У Львові хочуть змінити вартість водопостачання для населення. Платити більше доведеться тоді, коли відповідне рішення схвалить виконавчий комітет міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директора комунального підприємства "Львівводоканал" Дмитра Ваньковича під час засідання комісії стійкості та критичної інфраструктури Львівської міської ради (ЛМР).

Головне:

  • Нинішня ціна: зараз один кубометр води у Львові коштує 25,88 гривні (вартість не змінювалася від початку 2022 року), що є одним із найнижчих показників серед інших міст країни.
  • Коригування тарифів: вартість водопостачання та водовідведення в місті хочуть змінити через фінансову ситуацію на ЛМКП "Львівводоканал" - зростання тарифів на електроенергію, підвищення зарплат і податків.
  • Що зміниться: тариф пропонують скоригувати до 56,38 гривень за кубометр води, що для однієї родини становитиме в середньому близько плюс 198 гривень на місяць.
  • Пільги: ті з містян, які не мають змоги оплачувати послуги через малий дохід, можуть отримати субсидію
  • Схвалення рішення: остаточне рішення щодо скорегованого тарифу має схвалити виконавчий комітет міської ради.

Скільки коштує кубометр води у Львові зараз

Ще на початку липня у прес-службі ЛМР нагадали, що зараз один кубометр води у Львові коштує 25,88 гривні.

Причому ціна, за словами фахівців, не змінювалась з початку 2022 року.

У ЛМР зауважили, що це - один із найнижчих показників серед великих міст країни.

"З березня цього року в Україні оновили законодавство, і тепер громади можуть самостійно коригувати тарифи. Тож вартість води планують переглянути і у Львові", - повідомили українцям.

Місцевим мешканцям пояснили, що "Львівводоканал" вже підготував свої розрахунки та подав їх до ЛМР.

Остаточне ж рішення щодо нового тарифу буде схвалювати виконавчий комітет міста.

Чому змінити тариф на воду необхідно

Очільник ЛМКП "Львівводоканал" під час засідання комісії стійкості та критичної інфраструктури зауважив, що сьогодні "треба розуміти загальну фінансову ситуацію на підприємстві".

Ванькович пояснив, що необхідність підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення зумовлена збільшенням тарифів на електроенергію, підвищенням заробітної плати та податків.

Вже зараз підприємство, за його словами, має чималий "мінус". Тож якщо тариф не скорегувати, ситуація стане ще гіршою.

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"Місто виділило за програмою підтримки підприємства 323 мільйона. При цьому ми виходили до кінця року на мінус 575 мільйонів. Зараз, за сім місяців, ми вже використали 226 мільйонів... У нас збільшуються збитки. Якщо нічого не змінимо, то матимемо мінус 672 мільйона", - поділився фахівець.

Він зауважив, що якщо скорегувати тариф, підприємство отримає додатково 409 мільйонів.

"Збиток залишиться, але зменшиться до 262 мільйонів", - уточнив очільник ЛМКП.

Наскільки більше доведеться платити за воду

Раніше у "Львівводоканалі" пояснили, що для якісного оновлення інфраструктури та роботи підприємства тариф мав би становити близько 100 гривень за кубометр води.

Проте наразі, за даними ЛМР, скоригувати тариф на воду пропонують до 56,38 гривень за кубометр.

Вода у Львові може подорожачати: скільки доведеться платити по-новомуПорівняння тарифів на воду в різних містах України (інфографіка: facebook.com/lviv.adm)

Ванькович під час засідання зауважив, що йдеться не про зміну тарифу на послуги водопостачання та водовідведення, а саме про його коригування.

"Ми порахували, що в середньому на родину це - плюс 198 гривень в місяць", - уточнив експерт.

Він додав, що ті з містян, які не мають змоги оплачувати послуги через малий дохід, можуть отримати субсидію.

"Якщо малий дохід - вони оформлять субсидію... Той, хто може - буде платити. Хто не зможе - буде мати субсидію", - констатував посадовець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні найбільше підскочили тарифи на воду з 1 липня 2026 року.

Крім того, ми пояснювали, чи потрібно переоформлювати субсидію після підвищення цін.

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