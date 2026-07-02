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Зміна тарифів на воду: чи переоформлювати субсидію після підвищення цін

13:58 02.07.2026 Чт
2 хв
У Пенсійному фонді пояснили кілька важливих моментів
aimg Юлія Капітонова
Зміна тарифів на воду: чи переоформлювати субсидію після підвищення цін Фото: Зміна тарифів на воду вплине і на субсидію (Getty Images)
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З 1 липня 2026 року у багатьох регіонах України підскочили тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вони вплинуть на розмір житлової субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Пенсійного фонду.

Зокрема тариф зріс у Вінницькій області. Відтепер він становить 81,01 грн за кубометр з ПДВ, з яких:

  • 45,53 грн - водопостачання;
  • 35,48 грн – водовідведення.

У Пенсійному фонді наголосили: підвищення вартості комунальних послуг вплине на розмір житлової субсидії.

"Якщо вартість житлово-комунальних послуг зростає, розмір субсидії переглядається. Водночас отримувачам субсидії не потрібно звертатися до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області - перерахунок здійснюється автоматично", - йдеться в повідомленні.

Після отримання інформації про нові тарифи фахівці Фонду самостійно проведуть перерахунок.

Якщо родина має право на державну допомогу - розмір субсидії визначать з урахуванням нової вартості послуг та обов'язкового платежу домогосподарства.

У новій інфорграфіці вказано, як зміна тарифу може вплинути на розмір житлової субсидії:

Зміна тарифів на воду: чи переоформлювати субсидію після підвищення цінПерерахунок субсидії буде проведено автоматично (Фото: pfu.gov.ua/vn)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, хто та коли може отримати виплату до Дня Незалежності.

До речі, українці мають можливість обрати найвигіднішу пенсію. Дізнайтеся, як це зробити в онлайн-режимі.

Також громадяни України можуть легально докупити відсутній страховий стаж для виходу на пенсію. Всі важливі деталі читайте в нашому матеріалі.

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