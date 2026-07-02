Зміна тарифів на воду: чи переоформлювати субсидію після підвищення цін
З 1 липня 2026 року у багатьох регіонах України підскочили тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вони вплинуть на розмір житлової субсидії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Пенсійного фонду.
Зокрема тариф зріс у Вінницькій області. Відтепер він становить 81,01 грн за кубометр з ПДВ, з яких:
- 45,53 грн - водопостачання;
- 35,48 грн – водовідведення.
У Пенсійному фонді наголосили: підвищення вартості комунальних послуг вплине на розмір житлової субсидії.
"Якщо вартість житлово-комунальних послуг зростає, розмір субсидії переглядається. Водночас отримувачам субсидії не потрібно звертатися до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області - перерахунок здійснюється автоматично", - йдеться в повідомленні.
Після отримання інформації про нові тарифи фахівці Фонду самостійно проведуть перерахунок.
Якщо родина має право на державну допомогу - розмір субсидії визначать з урахуванням нової вартості послуг та обов'язкового платежу домогосподарства.
У новій інфорграфіці вказано, як зміна тарифу може вплинути на розмір житлової субсидії:
Перерахунок субсидії буде проведено автоматично (Фото: pfu.gov.ua/vn)
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