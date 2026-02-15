Вода за графіком та підвіз у райони: в Одесі та Чорноморську масштабна аварія в енергомережі

Де зафіксовані відключення

За даними енергетиків, перебої з електропостачанням зафіксовані в Одеському районі, зокрема у Чорноморську, а також частково в Одесі.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання, а об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

Як забезпечують водопостачання

У Чорноморську подачу води організували за графіками, а в Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах, забезпечено підвіз технічної води.

Пункти допомоги для мешканців

Для підтримки мешканців області працюють 570 Пунктів незламності, якими за добу скористалися майже чотири тисячі людей. Влада закликає громадян зберігати спокій, поки аварійні служби продовжують роботи з відновлення електропостачання.