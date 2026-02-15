Вода по графику и подвоз в районы: в Одессе и Черноморске масштабная авария в энергосети

Где зафиксированы отключения

По данным энергетиков, перебои с электроснабжением зафиксированы в Одесском районе, в частности в Черноморске, а также частично в Одессе.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения, а объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов.

Как обеспечивают водоснабжение

В Черноморске подачу воды организовали по графикам, а в Одессе, в частности в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах, обеспечен подвоз технической воды.

Пункты помощи для жителей

Для поддержки жителей области работают 570 Пунктов несокрушимости, которыми за сутки воспользовались почти четыре тысячи человек. Власти призывают граждан сохранять спокойствие, пока аварийные службы продолжают работы по восстановлению электроснабжения.