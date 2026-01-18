Вода в аварійному режимі, тролейбуси не ходять: у Сумах перебої зі світлом після атак
У неділю, 18 січня, у Сумах виникли перебої в електропостачанні, внаслідок чого було зупинено рух тролейбусів та подається вода за графіком з пониженим тиском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської міської ради.
Зокрема, у сумському КП "Міськводоканал" поінформували, що у зв'язку з перебоями в електропостачанні, з 15:00 було знеструмлено більшість їх об'єктів.
Проте пізніше у комунальному підприємстві додали, що станом на 16:45 об'єкти водоканалу були переведені на аварійно-резервне живлення. Тож вода з пониженим тиском подаватиметься за наступними графіками:
- з 17:00 до 20:00 - сьогодні, 18 січня;
- з 05:00 до 10:00 - завтра, 19 січня (якщо ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати.
"Подачу води у звичайному режимі буде забезпечено після відновлення енергопостачання", - додали у КП "Міськводоканал".
Паралельно в "Електроавтотрансі" розповіли, що у зв'язку з відсутністю електроенергії "тролейбуси призупинили рух".
Варто зауважити, що о 17:28 у стало відомо, що за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області було введено додаткову одну чергу спеціальних графіків аварійних відключень.
"Крім того, в місті Суми фіксуються аварійні відключення поза графіками у зв’язку з низькою напругою в електромережі. Наразі з’ясовуються причини аварійної ситуації, фахівці працюють над її ліквідацією", - йшлося у повідомленні АТ "Сумиобленерго"
Також додамо, що приблизно за годину до цього мер Конотопа Артем Семеніхін писав, що в області є серйозні пошкодження енергообладнання. Через це по всьому регіону відбулося аварійні відключення.
Обстріл Сумської області
Нагадаємо, що ввечері, 17 січня, росіяни атакували авіабомбами Суми та передмістя Сум. В результаті обстрілу було зруйновано 15 домогосподарств, а також комунікаційні мережі.
Крім того, після цього люди в Сумській області частково залишилися без світла, газу та води.
Пізніше, вже в ніч на 18 числа, рятувальники показали кадри в Сумах після ударів РФ. На фото видно, як відбувається ліквідація наслідків.