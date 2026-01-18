ua en ru
Вода в аварийном режиме, троллейбусы не ходят: в Сумах перебои со светом после атак

Воскресенье 18 января 2026 18:00
UA EN RU
Вода в аварийном режиме, троллейбусы не ходят: в Сумах перебои со светом после атак Фото: подача воды в обычном режиме будет после восстановления энергоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 18 января, в Сумах возникли перебои в электроснабжении, в результате чего было остановлено движение троллейбусов и подается вода по графику с пониженным давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумского городского совета.

В частности, в сумском КП "Горводоканал" сообщили, что в связи с перебоями в электроснабжении, с 15:00 было обесточено большинство их объектов.

Однако позже в коммунальном предприятии добавили, что по состоянию на 16:45 объекты водоканала были переведены на аварийно-резервное питание. Поэтому вода с пониженным давлением будет подаваться по следующим графикам:

  • с 17:00 до 20:00 - сегодня, 18 января;
  • с 05:00 до 10:00 - завтра, 19 января (если ситуацию с энергопитанием не удастся стабилизировать.

"Подача воды в обычном режиме будет обеспечена после восстановления энергоснабжения", - добавили в КП "Горводоканал".

Параллельно в "Электроавтотрансе" рассказали, что в связи с отсутствием электроэнергии "троллейбусы приостановили движение".

Стоит заметить, что в 17:28 в стало известно, что по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области была введена дополнительная одна очередь специальных графиков аварийных отключений.

"Кроме того, в городе Сумы фиксируются аварийные отключения вне графиков в связи с низким напряжением в электросети. Сейчас выясняются причины аварийной ситуации, специалисты работают над ее ликвидацией", - говорилось в сообщении АО "Сумыоблэнерго"

Также добавим, что примерно за час до этого мэр Конотопа Артем Семенихин писал, что в области есть серьезные повреждения энергооборудования. Из-за этого по всему региону произошло аварийные отключения.

Обстрел Сумской области

Напомним, что вечером, 17 января, россияне атаковали авиабомбами Сумы и пригород Сум. В результате обстрела было разрушено 15 домохозяйств, а также коммуникационные сети.

Кроме того, после этого люди в Сумской области частично остались без света, газа и воды.

Позже, уже в ночь на 18 числа, спасатели показали кадры в Сумах после ударов РФ. На фото видно, как происходит ликвидация последствий.

