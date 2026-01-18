Рятувальники показали кадри із Сум після удару авіабомбами РФ

В мережі з'явились кадри пошкоджень у Сумах після ворожої атаки авіабомбами. На фото видно, як рятувальники займаються ліквідацією наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Також надзвичайники опублікували кадри з міста після обстрілу, на яких видно, як працівники ДСНС працюють на місті НП.

Рятувальники обстежили територію після авіаудару в місті. За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмовано три жінки та 7-річну дитину.

У надзвичайних ситуаціях нагадали, що ввечері 17 січня росіяни нанесли авіаційний удар по житловому сектору міста Суми.

Обстріл Сум та передмістя

Нагадаємо, голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомляв про удар РФ по Сумах та передмістю 17 січня ввечері. Вже тоді повідомлялось про постраждалих, руйнування домогосподарств, а також комунікаційних мереж. Після атаки люди на Сумщині частково лишились без світла, газу та води.

Працівники служб роблять усе можливе, щоб відновити пошкодження та постачання у домівки постраждалих газу, світла та води.

Також повідомлялось про атаку "Шахедів" на Сумщині 17 січня.