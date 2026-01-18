ua en ru
Нд, 18 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Рятувальники показали кадри із Сум після удару авіабомбами РФ

Україна, Неділя 18 січня 2026 03:03
UA EN RU
Рятувальники показали кадри із Сум після удару авіабомбами РФ Фото: працівники ДСНС розбирають завали (ДСНС Сумщини)
Автор: Маловічко Юлія

В мережі з'явились кадри пошкоджень у Сумах після ворожої атаки авіабомбами. На фото видно, як рятувальники займаються ліквідацією наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У надзвичайних ситуаціях нагадали, що ввечері 17 січня росіяни нанесли авіаційний удар по житловому сектору міста Суми.

Рятувальники обстежили територію після авіаудару в місті. За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмовано три жінки та 7-річну дитину.

"Співробітники ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу та передали медпрацівникам", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, в результаті атаки КАБів у Сумах пошкоджено 15 житлових будинків.

Також надзвичайники опублікували кадри з міста після обстрілу, на яких видно, як працівники ДСНС працюють на місті НП.

Фото: рятувальники розгрібають завали (ДСНС Сумщини)

Обстріл Сум та передмістя

Нагадаємо, голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомляв про удар РФ по Сумах та передмістю 17 січня ввечері. Вже тоді повідомлялось про постраждалих, руйнування домогосподарств, а також комунікаційних мереж. Після атаки люди на Сумщині частково лишились без світла, газу та води.

Працівники служб роблять усе можливе, щоб відновити пошкодження та постачання у домівки постраждалих газу, світла та води.

Також повідомлялось про атаку "Шахедів" на Сумщині 17 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні
Новини
Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено
Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу