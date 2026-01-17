ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Обстріл передмістя Сум: серед поранених дитина, пошкоджені 15 допомогосподарств

Україна, Субота 17 січня 2026 23:57
Обстріл передмістя Сум: серед поранених дитина, пошкоджені 15 допомогосподарств Фото: тривають відновлювальні роботи (ДСНС Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Озвучені наслідки удару росіян по передмістю Сум. Відомо про чотирьох поранених, серед яких дитина, та пошкодження домогосподарств та комунікаційних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

Що відомо про постраждалих

Кривошеєнко повідомив про чотирьох постраждалих, серед яких 7-річна дитина. Медики надавали допомогу на місці.

"Госпіталізовано до стаціонару 7-річного хлопчика та 76- річну жінку. Двоє жінок: 66-ти та 77- ми років отримали медичну допомогу та відмовились від госпіталізації", - написав голова МВА.

Також відомо, що жоден мешканець з будинків, які потрапили під удар, наразі не потребує перевезення для ночівлі в інше місце.

Які пошкодження від удару РФ

Серед наслідків удару ворога КАБами по передмістю Сум - пошкодження 15 домогосподарств.

"Є пошкодження стін у двох будівлях, у решті будинків - вибиті вікна. Пошкоджені комунікаційні мережі. Певна кількість абонентів - без газу та електропостачання", - повідомив Кривошеєнко.

Атака на Сумщину

Нагадаємо, 17 січня росіяни атакували передмістя Сум авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, а в самому обласному центрі виникли перебої зі світлом і водою.

В цей же день ворог завдав удару по обласному центру двома безпілотниками. В результаті атаки в Ковпаківському районі Сум було пошкоджено цивільну інфраструктуру, а в житлових і нежитлових будівлях - вибито вікна.

Як відомо, окупанти регулярно обстрілюють прикордонну область ракетами, дронами та КАБами. Серед наслідків - пошкодження цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, також під удар потрапляють житлові будинки мирного населення.

В цих умовах, особливо в період низьких температур, люди сидять без газу, світла та води через пошкодження - Росія таким чином хоче домогтись поступок при укладанні мирної угоди. Більш детально про те, як на Сумщині енергетики відновлюють комунікації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

