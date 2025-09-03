ua en ru
Нічна атака дронів РФ: у Кіровоградській області постраждали залізничники

Середа 03 вересня 2025 06:07
Нічна атака дронів РФ: у Кіровоградській області постраждали залізничники Фото: російські терористи поранили працівників "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)
Автор: Валерій Савицький

Масштабна повітряна атака Російської Федерації завдала поранень працівникам залізниці. З травмами їх доправили до шпиталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що через ворожий російський обстріл країни та залізничної інфраструктури, в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників.

Їхній стан задовільний, вони перебувають у лікарні.

Додамо, що через пошкодження залізничної інфраструктури, затримується рух низки поїздів. З детальним списком можна ознайомитися за цим посиланням.

Масована атака росіян

В ніч на 3 вересня армія РФ масштабно обстріляла Україну дронами-камікадзе.

Зокрема, у місті Знам'янка в Кіровоградській області внаслідок ураження безпілотниками були пошкоджені будинки та є постраждалі.

Після ударів дронами, ворог запустив у напрямку країни групи крилатих ракет зі стратегічної авіації та акваторії Чорного моря.

Кіровоградська область Війна в Україні
