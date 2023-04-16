ua ru
Нд, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вночі в Сумській області очікуються заморозки

Новость на русском →
Суми, Неділя 16 квітня 2023 11:41
Вночі в Сумській області очікуються заморозки Фото: вночі 17 квітня у Сумській області очікуються заморозки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на понеділок, 17 квітня, на Сумщині очікуються заморозки. Вдарить мороз до -5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумський гідрометцентр.

"Вночі 17 квітня по Сумській області та м.Суми на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0..-5°, (І-й рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, у деяких областях України прогнозують дощі. При цьому в Криму та на Закарпатті прогріє до +20 градусів.

Зазначимо, що у трьох областях України сталися масштабні підтоплення. Зокрема, в Київській області через повінь розмило дамбу та в Іванкові затопило дороги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Контранступ ЗСУ. Росіяни готуються до оборони на різних напрямках: карти боїв ISW
Контранступ ЗСУ. Росіяни готуються до оборони на різних напрямках: карти боїв ISW
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні