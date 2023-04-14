Ситуація лишається напруженою. Через потоп до Іванкова можна дістатися лише в об'їзд

Через потоп, що стався в Іванкові Київської області у четвер, 13 квітня, підтопило тимчасову переправу до селища. Ситуація наразі лишається напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Нагадаємо, жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.

Як повідомлялось, у четвер, 13 квітня, в Іванкові (Вишгородський район, Київської області) через значні опади розмило дамбу. Водою підтопило дві вулиці .

За словами очільника поліції Київської області, зараз об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі.

"Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою", - розповів він.

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