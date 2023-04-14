ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація лишається напруженою. Через потоп до Іванкова можна дістатися лише в об'їзд

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 14 квітня 2023 09:55
Ситуація лишається напруженою. Через потоп до Іванкова можна дістатися лише в об'їзд Фото: через потоп до Іванківа Київської області можна дістатися лише в об'їзд через село Кухарі (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Через потоп, що стався в Іванкові Київської області у четвер, 13 квітня, підтопило тимчасову переправу до селища. Ситуація наразі лишається напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою", - розповів він.

За словами очільника поліції Київської області, зараз об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі.

"Закликаємо громадян бути обережними. Поліція забезпечує правопорядок та допомагає громадянам подолати наслідки стихійного лиха", - додав Нєбитов.

Як повідомлялось, у четвер, 13 квітня, в Іванкові (Вишгородський район, Київської області) через значні опади розмило дамбу. Водою підтопило дві вулиці.

Нагадаємо, жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Иванков
NEWS
ЗСУ за добу знищили 500 окупантів, 16 ББМ та 7 артсистем, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили 500 окупантів, 16 ББМ та 7 артсистем, - Генштаб
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні