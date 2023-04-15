Місцями дощі, але до +20 градусів: прогноз погоди на Великдень

На Великдень, 16 квітня, у деяких областях України прогнозують дощі. При цьому в Криму та на Закарпатті прогріє до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У неділю в Україні хмарно з проясненнями.

У західних, Одеській та Миколаївській областях, а вночі і в більшості північних та центральних регіонів невеликий, місцями помірний дощ. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі 3-8°, у східній частині та в Карпатах 0-5° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, у трьох областях України сталися масштабні підтоплення.

Так, в Київській області через повінь розмило дамбу та в Іванкові затопило дороги.

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