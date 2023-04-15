ua ru
Сб, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Місцями дощі, але до +20 градусів: прогноз погоди на Великдень

Новость на русском →
Субота 15 квітня 2023 14:21
Місцями дощі, але до +20 градусів: прогноз погоди на Великдень Фото: синоптики дали прогноз погоди на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Великдень, 16 квітня, у деяких областях України прогнозують дощі. При цьому в Криму та на Закарпатті прогріє до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У неділю в Україні хмарно з проясненнями.

У західних, Одеській та Миколаївській областях, а вночі і в більшості північних та центральних регіонів невеликий, місцями помірний дощ. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі 3-8°, у східній частині та в Карпатах 0-5° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Місцями дощі, але до +20 градусів: прогноз погоди на Великдень

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, у трьох областях України сталися масштабні підтоплення.

Так, в Київській області через повінь розмило дамбу та в Іванкові затопило дороги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
Ціни б'ють рекорди. Як змінилася вартість продуктів в Україні за рік
Ціни б'ють рекорди. Як змінилася вартість продуктів в Україні за рік
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні