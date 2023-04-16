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Ночью в Сумской области ожидаются заморозки

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Сумы, Воскресенье 16 апреля 2023 11:41
Ночью в Сумской области ожидаются заморозки Фото: ночью 17 апреля в Сумской области ожидаются заморозки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на понедельник, 17 апреля, в Сумской области ожидаются заморозки. Ударит мороз до -5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской гидрометцентр.

"Ночью 17 апреля по Сумской области и Сумы на поверхности почвы ожидаются заморозки 0..-5°, (I-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, в некоторых областях Украины прогнозируют дожди. При этом в Крыму и Закарпатье прогреет до +20 градусов.

Отметим, что в трех областях Украины произошли масштабные подтопления. В частности, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.

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