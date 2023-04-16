Ночью в Сумской области ожидаются заморозки

Ночью на понедельник, 17 апреля, в Сумской области ожидаются заморозки. Ударит мороз до -5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской гидрометцентр .

"Ночью 17 апреля по Сумской области и Сумы на поверхности почвы ожидаются заморозки 0..-5°, (I-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, в некоторых областях Украины прогнозируют дожди. При этом в Крыму и Закарпатье прогреет до +20 градусов.

Отметим, что в трех областях Украины произошли масштабные подтопления. В частности, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.