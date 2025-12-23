Вночі Росія завдала удару по об'єктах "Укрнафти": є руйнування

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об’єктах Укрнафти", - йдеться у його дописі.

Корецький розповів, що внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих. Водночас він зазначив, що є руйнування, робота об'єктів призупинена і тривають невідкладні роботи.

"Фахівці групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак", - наголосив він.