Ночью Россия нанесла удар по объектам "Укрнафты": есть разрушения

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру. Во время ночной комбинированной атаки враг нанес удары по производственным объектам Укрнафты", - говорится в его публикации.

Корецкий рассказал, что в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших. В то же время он отметил, что есть разрушения, работа объектов приостановлена и продолжаются неотложные работы.

"Специалисты группы Нафтогаз работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак", - подчеркнул он.