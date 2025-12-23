Вночі Росія завдала удару по об'єктах "Укрнафти": є руйнування
Під час нічного масованого удару по Україні росіяни поцілили по виробничих об’єктах Укрнафти. Внаслідок прильотів є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Нафтогазу" Сергія Корецького у Facebook.
"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об’єктах Укрнафти", - йдеться у його дописі.
Корецький розповів, що внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих. Водночас він зазначив, що є руйнування, робота об'єктів призупинена і тривають невідкладні роботи.
"Фахівці групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак", - наголосив він.
Масований нічний обстріл України
Нагадаємо, вночі та зранку 23 грудня РФ здійснила чергову масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням понад 600 ударних безпілотників і десятків ракет. В результаті у більшості областей країни було введено аварійні відключення електроенергії.
У Києві уламки ворожого дрона впали на території Святошинського району. За попередніми даними, поранення отримали щонайменше чотири людини.
Крім того, внаслідок ударів російських безпілотників було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці Сумської області, через що значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.
У Рівненській області було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею у квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.
Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.