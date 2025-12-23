ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Вночі Росія завдала удару по об'єктах "Укрнафти": є руйнування

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 21:04
UA EN RU
Вночі Росія завдала удару по об'єктах "Укрнафти": є руйнування Фото: внаслідок комбінованого нічного удару є руйнування на об'єктах "Укрнафти" (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Під час нічного масованого удару по Україні росіяни поцілили по виробничих об’єктах Укрнафти. Внаслідок прильотів є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Нафтогазу" Сергія Корецького у Facebook.

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об’єктах Укрнафти", - йдеться у його дописі.

Корецький розповів, що внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих. Водночас він зазначив, що є руйнування, робота об'єктів призупинена і тривають невідкладні роботи.

"Фахівці групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак", - наголосив він.

Масований нічний обстріл України

Нагадаємо, вночі та зранку 23 грудня РФ здійснила чергову масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням понад 600 ударних безпілотників і десятків ракет. В результаті у більшості областей країни було введено аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали на території Святошинського району. За попередніми даними, поранення отримали щонайменше чотири людини.

Крім того, внаслідок ударів російських безпілотників було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці Сумської області, через що значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

У Рівненській області було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею у квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Укрнафта Війна в Україні
Новини
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Аналітика
Про ATACMS, "Богдану" і нову зброю ЗСУ: як воюють Ракетні війська та артилерія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Про ATACMS, "Богдану" і нову зброю ЗСУ: як воюють Ракетні війська та артилерія