Главная » Новости » Война в Украине

Ночью Россия нанесла удар по объектам "Укрнафты": есть разрушения

Украина, Вторник 23 декабря 2025 21:04
UA EN RU
Ночью Россия нанесла удар по объектам "Укрнафты": есть разрушения Фото: в результате комбинированного ночного удара есть разрушения на объектах "Укрнафты" (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во время ночного массированного удара по Украине россияне попали по производственным объектам Укрнафты. В результате прилетов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого в Facebook.

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру. Во время ночной комбинированной атаки враг нанес удары по производственным объектам Укрнафты", - говорится в его публикации.

Корецкий рассказал, что в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших. В то же время он отметил, что есть разрушения, работа объектов приостановлена и продолжаются неотложные работы.

"Специалисты группы Нафтогаз работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак", - подчеркнул он.

Массированный ночной обстрел Украины

Напомним, ночью и утром 23 декабря РФ осуществила очередную масштабную комбинированную атаку на Украину с применением более 600 ударных беспилотников и десятков ракет. В результате в большинстве областей страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки вражеского дрона упали на территории Святошинского района. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Кроме того, в результате ударов российских беспилотников был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области, из-за чего значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

В Ровенской области был поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в квартирах выбило окна. Также разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля.

О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Нафтогаз Украины Укрнафта Война в Украине
