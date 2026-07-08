Вночі місцями нижче +10: якою буде погода в Україні, поки на Європу суне спека

Допоки в деяких країнах Європи панує спека, в Україні температура повітря вночі може бути місцями навіть "холоднувата". Дощів при цьому менше не стане.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Експерт нагадала, що найспекотніші країни Європи найближчим часом - Франція та Іспанія. Там спека досягатиме +35...+39°С.
При цьому в Україні у четвер, 9 липня, повітря буде свіже.
"Навіть холоднувате", - уточнила Діденко.
Так, у нічні години стовпчики термометрів у різних областях можуть підніматись до +12...+18°С.
Тим часом найпрохолодніше вночі може бути на заході України - подекуди нижче +10°С.
Температура повітря впродовж дня 9 липня очікується така:
"Дощі завтра - повсюди в Україні, періодичні, звісно. Хіба що вдень у центральній частині - більше прояснень", - повідомила синоптик.
Згідно з інформацією Діденко, у Києві впродовж 9 липня очікується дощ (місцями).
Тим часом денна температура повітря становитиме "скромненькі" +20...+22°С.
Виходячи з графіка прогнозу погоди по столиці від Українського гідрометеорологічного центру, вночі стовпчики термометрів можуть підніматися в середньому до +14°С.
Надалі, вдень 10 липня, температура повітря в місті може дещо підвищитись - до близько +23°С.
Але вже 11 липня - піти на спад (щоб потім знову почати "рости").
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня України.
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