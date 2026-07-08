Вночі місцями нижче +10: якою буде погода в Україні, поки на Європу суне спека

Головне: День і ніч : вдень 9 липня повітря по Україні може прогріватись (в середньому) до +18...+24°С, але найближчої ночі в окремих областях може бути навіть "холоднувато" (на заході місцями нижче +10°С).

: вдень 9 липня повітря по Україні може прогріватись (в середньому) до +18...+24°С, але найближчої ночі в окремих областях може бути навіть "холоднувато" (на заході місцями нижче +10°С). Опади : дощі впродовж 9 липня ймовірні майже по всій країні, більше прояснень - у центрі.

: дощі впродовж 9 липня ймовірні майже по всій країні, більше прояснень - у центрі. Температурні контрасти : найтепліше у денні години може бути в Луганській і Донецькій областях (+27+30°С), тоді як на півдні - до +26°С, а у західних областях +17...+19°С.

: найтепліше у денні години може бути в Луганській і Донецькій областях (+27+30°С), тоді як на півдні - до +26°С, а у західних областях +17...+19°С. Ситуація в Києві: у столиці 9 липня очікуються дощі, денна температура буде близько +20...+22°С.

До якої погоди 9 липня готуватись українцям

Експерт нагадала, що найспекотніші країни Європи найближчим часом - Франція та Іспанія. Там спека досягатиме +35...+39°С.

При цьому в Україні у четвер, 9 липня, повітря буде свіже.

"Навіть холоднувате", - уточнила Діденко.

Так, у нічні години стовпчики термометрів у різних областях можуть підніматись до +12...+18°С.

Тим часом найпрохолодніше вночі може бути на заході України - подекуди нижче +10°С.

Температура повітря впродовж дня 9 липня очікується така:

в середньому по Україні (у більшості областей) +18...+24°С;

у західних областях +17...+19°С;

на півдні - до +26°С;

у Луганській та Донецькій областях +27+30°С.

"Дощі завтра - повсюди в Україні, періодичні, звісно. Хіба що вдень у центральній частині - більше прояснень", - повідомила синоптик.

Особливості погоди в Україні вдень 9 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою в Києві

Згідно з інформацією Діденко, у Києві впродовж 9 липня очікується дощ (місцями).

Тим часом денна температура повітря становитиме "скромненькі" +20...+22°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Виходячи з графіка прогнозу погоди по столиці від Українського гідрометеорологічного центру, вночі стовпчики термометрів можуть підніматися в середньому до +14°С.

Надалі, вдень 10 липня, температура повітря в місті може дещо підвищитись - до близько +23°С.

Але вже 11 липня - піти на спад (щоб потім знову почати "рости").