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Вночі місцями нижче +10: якою буде погода в Україні, поки на Європу суне спека

13:16 08.07.2026 Ср
3 хв
В яких областях завтра буде найпрохолодніше та навпаки?
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні очікується дощова (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Допоки в деяких країнах Європи панує спека, в Україні температура повітря вночі може бути місцями навіть "холоднувата". Дощів при цьому менше не стане.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • День і ніч: вдень 9 липня повітря по Україні може прогріватись (в середньому) до +18...+24°С, але найближчої ночі в окремих областях може бути навіть "холоднувато" (на заході місцями нижче +10°С).
  • Опади: дощі впродовж 9 липня ймовірні майже по всій країні, більше прояснень - у центрі.
  • Температурні контрасти: найтепліше у денні години може бути в Луганській і Донецькій областях (+27+30°С), тоді як на півдні - до +26°С, а у західних областях +17...+19°С.
  • Ситуація в Києві: у столиці 9 липня очікуються дощі, денна температура буде близько +20...+22°С.

До якої погоди 9 липня готуватись українцям

Експерт нагадала, що найспекотніші країни Європи найближчим часом - Франція та Іспанія. Там спека досягатиме +35...+39°С.

При цьому в Україні у четвер, 9 липня, повітря буде свіже.

"Навіть холоднувате", - уточнила Діденко.

Так, у нічні години стовпчики термометрів у різних областях можуть підніматись до +12...+18°С.

Тим часом найпрохолодніше вночі може бути на заході України - подекуди нижче +10°С.

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Температура повітря впродовж дня 9 липня очікується така:

  • в середньому по Україні (у більшості областей) +18...+24°С;
  • у західних областях +17...+19°С;
  • на півдні - до +26°С;
  • у Луганській та Донецькій областях +27+30°С.

"Дощі завтра - повсюди в Україні, періодичні, звісно. Хіба що вдень у центральній частині - більше прояснень", - повідомила синоптик.

Особливості погоди в Україні вдень 9 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою в Києві

Згідно з інформацією Діденко, у Києві впродовж 9 липня очікується дощ (місцями).

Тим часом денна температура повітря становитиме "скромненькі" +20...+22°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Виходячи з графіка прогнозу погоди по столиці від Українського гідрометеорологічного центру, вночі стовпчики термометрів можуть підніматися в середньому до +14°С.

Надалі, вдень 10 липня, температура повітря в місті може дещо підвищитись - до близько +23°С.

Але вже 11 липня - піти на спад (щоб потім знову почати "рости").

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня України.

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