Ночью местами ниже +10: какой будет погода в Украине, пока на Европу движется жара

Пока в некоторых странах Европы царит жара, в Украине температура воздуха ночью может быть местами даже "холодноватой". Дождей при этом меньше не станет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
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Эксперт напомнила, что самые жаркие страны Европы в ближайшее время - Франция и Испания. Там жара будет достигать +35...+39°С.
При этом в Украине в четверг, 9 июля, воздух будет свежим.
"Даже холодноватым", - уточнила Диденко.
Так, в ночные часы столбики термометров в разных областях могут подниматься до +12...+18°С.
Тем временем прохладнее всего ночью может быть на западе Украины - местами ниже +10°С.
Температура воздуха в течение дня 9 июля ожидается такая:
"Дожди завтра - повсюду в Украине, периодические, конечно. Разве что днем в центральной части - больше прояснений", - сообщила синоптик.
Согласно информации Диденко, в Киеве 9 июля ожидается дождь (местами).
Тем временем дневная температура воздуха будет составлять "скромные" +20...+22°С.
Исходя из графика прогноза погоды по столице от Украинского гидрометеорологического центра, ночью столбики термометров могут подниматься в среднем до +14°С.
В дальнейшем, днем 10 июля, температура воздуха в городе может несколько повыситься - до около +23°С.
Но уже 11 июля - пойти на убыль (чтобы потом снова начать "расти").
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины.
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