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Ночью местами ниже +10: какой будет погода в Украине, пока на Европу движется жара

13:16 08.07.2026 Ср
3 мин
В каких областях завтра будет прохладнее всего и наоборот?
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине ожидается дождливая (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока в некоторых странах Европы царит жара, в Украине температура воздуха ночью может быть местами даже "холодноватой". Дождей при этом меньше не станет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • День и ночь: днем 9 июля воздух по Украине может прогреваться (в среднем) до +18...+24°С, но в ближайшую ночь в отдельных областях может быть даже "холодновато" (на западе местами ниже +10°С).
  • Осадки: дожди в течение 9 июля возможны почти по всей стране, больше прояснений - в центре.
  • Температурные контрасты: теплее всего в дневные часы может быть в Луганской и Донецкой областях (+27+30°С), тогда как на юге - до +26°С, а в западных областях +17...+19°С.
  • Ситуация в Киеве: в столице 9 июля ожидаются дожди, дневная температура будет около +20...+22°С.

К какой погоде 9 июля готовиться украинцам

Эксперт напомнила, что самые жаркие страны Европы в ближайшее время - Франция и Испания. Там жара будет достигать +35...+39°С.

При этом в Украине в четверг, 9 июля, воздух будет свежим.

"Даже холодноватым", - уточнила Диденко.

Так, в ночные часы столбики термометров в разных областях могут подниматься до +12...+18°С.

Тем временем прохладнее всего ночью может быть на западе Украины - местами ниже +10°С.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Температура воздуха в течение дня 9 июля ожидается такая:

  • в среднем по Украине (в большинстве областей) +18...+24°С;
  • в западных областях +17...+19°С;
  • на юге - до +26°С;
  • в Луганской и Донецкой областях +27+30°С.

"Дожди завтра - повсюду в Украине, периодические, конечно. Разве что днем в центральной части - больше прояснений", - сообщила синоптик.

Особенности погоды в Украине днем 9 июля (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в Киеве

Согласно информации Диденко, в Киеве 9 июля ожидается дождь (местами).

Тем временем дневная температура воздуха будет составлять "скромные" +20...+22°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Исходя из графика прогноза погоды по столице от Украинского гидрометеорологического центра, ночью столбики термометров могут подниматься в среднем до +14°С.

В дальнейшем, днем 10 июля, температура воздуха в городе может несколько повыситься - до около +23°С.

Но уже 11 июля - пойти на убыль (чтобы потом снова начать "расти").

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины.

Читайте также, каким может быть июль в Украине в целом.

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