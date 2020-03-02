На внеочередном заседании Рады планируют назначить 4 министров, - источник

Во время внеочередного заседания Верховной рады народные депутаты планируют назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Верховной раде.

По словам собеседника агентства, депутаты планируют уволить министра иностранных дел, министра здравоохранения и министра социальной политики. Также ожидается, что объединенное Минветеранов разделят, и Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

Также известно, что на должность главы МИД Украины сейчас обсуждается несколько кандидатов. Среди них советник президента Руслан Демченко и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Давно обсуждается отделить должность вице-премьер-министра по вопросам промышленности. Пока идет обсуждение, кто может быть назначен", - сообщил источник.

Напомним, в ходе сегодняшнего брифинга премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя кадровые изменения в правительстве заявил, что в Кабмине думают об усилении.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта. Внеочередное заседание будет посвящено "кадровым изменениям".

Добавим также, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что идея укрупнения министерств не улучшила работу Кабинета министров. Он также отметил необходимость возвратиться к идее министерства промышленной политики.

Кроме того, Корниенко подчеркнул, что во время внеочередного заседания народные депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет Кабинет министров.