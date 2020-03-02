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Гончарук о кадровых изменениях в Кабмине: думаем над серьезным усилением

Новости » Политика     02.03.2020 - 11:45
Гончарук о кадровых изменениях в Кабмине: думаем над серьезным усилением
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук заявил, что это будет командное решение

Премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя кадровые изменения в правительстве заявил, что в Кабмине думают об усилении. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук отметил, что кадровые изменения в правительстве - это командное решение, которое зависит от президента, позиций коллег в парламенте.

"Я давно заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое зависит от президента, позиций коллег в парламенте, каким будет окончательное решение. Я бы не хотел, потому что оно еще не на столе, говорить, кого планируем заменить, кого не планируем - еще рано", - добавил он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кабинет министров Украины необходимо усилить новыми кадрами из-за возможности приближения экономического кризиса и эпидемии коронавируса.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта.

Внеочередное заседание будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром вторника, 3 февраля.

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