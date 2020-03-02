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Укрупнение министерств не сработало на улучшение работы Кабмина, - СН

Новости » Политика     02.03.2020 - 12:44
Укрупнение министерств не сработало на улучшение работы Кабмина, - СН
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде обсудят отсутствие эффекта от реформ, которые внедряет Кабмин

Идея укрупнения министерств не улучшила работу Кабинета министров. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по его словам, во время внеочередного заседания депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет правительство.

"Отдельные направления требуют пересмотра и реформирования. Точно идея с укрупнением министерств до конца не сработала. Мы об этом давно говорим. Идея вывести из поля зрения промышленную политику и вообще экономику как отдельное направление на уровне вице-премьера тоже не сработала. Надо возвращаться и к министерству промышленной политики также, к такой идее", - заявил нардеп.

Напомним, Корниенко отметил, что во время внеочередного заседания ВР народные депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет Кабинет министров. По словам нардепа, Кабмин должен превратиться в оперативный штаб по устранению угроз.

Как писало РБК-Украина, Кабмин объединил Министерства экономического развития и торговли совместно с Министерством аграрной политики. В правительстве ожидали, что объединение министерств позволит провести более эффективную земельную реформу.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСлуга народаАлександр Корниенко
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