Парламент должен системно пересмотреть работу Кабмина, - Корниенко

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Корниенко анонсировал проведение "профессионального разговора" парламента с Кабмином в среду

Во время внеочередного заседания народные депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет Кабинет министров. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Кабинет министров должен превратиться в оперативный штаб по устранению угроз.

"Я думаю, что в среду мы профессиональный разговор проведем. Как так случилось, что курс, который выбрали 73% населения, и доверие к этому курсу сохраняется, к президенту сохраняется, но по факту - в карманах люди не чувствуют это, в системных реформах люди не чувствуют это, в платежках не чувствуют это, в системных реформах люди не чувствуют. Учитывая ситуацию с безопасностью, с возможным коронавирусом, нам точно надо пересматривать системно, институционально, что должно делать правительство", - заявил Корниенко.

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук, комментируя кадровые изменения в Кабмине заявил, что в КМУ думают об усилении. По словам премьера, кадровые изменения в правительстве - это командное решение, которое зависит от президента, позиций коллег в парламенте.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кабмин необходимо усилить новыми кадрами из-за возможности приближения экономического кризиса и эпидемии коронавируса.

Подчеркнем, глава государства Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Оно будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром во вторник, 3 февраля.