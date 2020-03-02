ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парламент должен системно пересмотреть работу Кабмина, - Корниенко

Новости » Политика     02.03.2020 - 12:30
Парламент должен системно пересмотреть работу Кабмина, - Корниенко
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Корниенко анонсировал проведение "профессионального разговора" парламента с Кабмином в среду

Во время внеочередного заседания народные депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет Кабинет министров. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Кабинет министров должен превратиться в оперативный штаб по устранению угроз.

"Я думаю, что в среду мы профессиональный разговор проведем. Как так случилось, что курс, который выбрали 73% населения, и доверие к этому курсу сохраняется, к президенту сохраняется, но по факту - в карманах люди не чувствуют это, в системных реформах люди не чувствуют это, в платежках не чувствуют это, в системных реформах люди не чувствуют. Учитывая ситуацию с безопасностью, с возможным коронавирусом, нам точно надо пересматривать системно, институционально, что должно делать правительство", - заявил Корниенко.

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук, комментируя кадровые изменения в Кабмине заявил, что в КМУ думают об усилении. По словам премьера, кадровые изменения в правительстве - это командное решение, которое зависит от президента, позиций коллег в парламенте.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кабмин необходимо усилить новыми кадрами из-за возможности приближения экономического кризиса и эпидемии коронавируса.

Подчеркнем, глава государства Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Оно будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром во вторник, 3 февраля.

В Раде надеются на ускорение рассмотрения поправок в закон о рынке земли В правительстве ждут от НБУ резкого снижения учетной ставки
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаАлександр Корниенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь