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В Раде оценили продолжительность внеочередного заседания в среду

Новости » Политика     02.03.2020 - 11:41
В Раде оценили продолжительность внеочередного заседания в среду
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Рады отметил, что надеется на консолидированную работу

Народные депутаты смогут рассмотреть вопросы внеочередного заседания Верховной рады за четыре часа. Об этом в ходе согласительного совета заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер Рады отметил, что надеется на консолидированную работу.

"Повестка дня достаточно насыщенная. Я думаю, что мы на это потратим три-четыре часа. Если пойдет быстрее, я надеюсь на консолидированную и эффективную работу всего парламента", - заявил Разумков.

Напомним, во время внеочередного заседания Верховной рады 4 марта заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов. Разумков отметил, что сейчас парламент рассматривает законопроект о земле и до окончания рассмотрения документа не имеет права заниматься другими вопросами.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.

Добавим также, по словам Разумкова, в Верховную раду по состоянию на 1 марта не поступало заявление об отставке от премьер-министра Алексея Гончарука.

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