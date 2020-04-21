Внеочередное заседание Рады может состояться в пятницу, - источник

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас повестка дня заседания неизвестна

На этой неделе планируется внеочередное заседание Верховной рады. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

По словам источника, заседание может быть в пятницу.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что следующее внеочередное заседание Верховной рады Украины может состояться в среду, 22 апреля. Он отметил, что в ближайшие дни зарегистрируют постановление об отмене законопроекта об изменениях в Регламент Рады.

"Нам надо это постановление сбить... Это будет в среду", - отмечал глава фракции.

Как писало РБК-Украина, в парламент внесли еще одно постановление, которым предлагает отменить принятие изменений в регламент по борьбе с "поправочным спамом". Так, изначально в ВР были зарегистрированы три постановления, которые блокируют подписание закона для главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и соответственно для главы государства Владимира Зеленского. Теперь же их четыре.

Отметим, данный закон необходим, чтобы разблокировать для парламента рассмотрение закона о банках во втором чтении.

Подчеркнем, сегодня к рассмотрению закона о банках приступил финансовый комитет.