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В Раду внесли еще одно постановление о блокировании изменений в регламент

Новости » Политика     17.04.2020 - 11:41
В Раду внесли еще одно постановление о блокировании изменений в регламент
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР зарегистрированы уже 4 постановления об отмене принятого закона

В парламент внесли еще одно постановление, которым предлагает отменить принятие изменений в регламент по борьбе с "поправочным спамом". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Так, изначально в ВР были зарегистрированы три постановления, которые блокируют подписание закона для главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и соответственно для главы государства Владимира Зеленского.

В частности, на сайте Рады появилось еще и постановление №1043-П3 "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в регламент Верховной рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Напомним, вчера Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1043, за него проголосовали 242 нардепа.

Как писало РБК-Украина, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что следующее внеочередное заседание Верховной рады Украины может состояться в среду, 22 апреля. Он допускал, что в ближайшие дни зарегистрируют постановление об отмене законопроекта об изменениях в Регламент ВР.

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