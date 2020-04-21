ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Позачергове засідання Ради може відбутися у п'ятницю, - джерело

Новини » Політика     21.04.2020 - 13:24
Позачергове засідання Ради може відбутися у п'ятницю, - джерело
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі порядок денний засідання невідомий

Цього тижня планується позачергове засідання Верховної ради. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

За словами джерела, засідання може бути у п'ятницю.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що наступне позачергове засідання Верховної ради України може відбутися у середу, 22 квітня. Він зазначив, що в найближчі дні зареєструють постанову про скасування законопроекту про зміни до Регламенту Ради.

"Нам треба цю постанову збити... Це буде в середу", - відзначав глава фракції.

Як писало РБК-Україна, в парламент внесли ще одну постанову, якою пропонується скасувати прийняття змін до регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом". Так, спочатку у ВР було зареєстровано три постанови, які блокують підписання закону для глави Верховної ради Дмитра Разумкова і відповідно для глави держави Володимира Зеленського. Тепер же їх чотири.

Відзначимо, даний закон необхідний, щоб розблокувати для парламенту розгляд закону про банки у другому читанні.

Підкреслимо, сьогодні до розгляду закону про банки приступив фінансовий комітет.

Фінкомітет почав розгляд закону про банки Зеленський про монобільшість в Раді: всі хочуть, щоб цей корабель потонув
Новини України Верховна Радавнеочередное заседание
News
On Top