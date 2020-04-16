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Следующее внеочередное заседание Рады может состояться 22 апреля, - Арахамия

Новости » Политика     16.04.2020 - 15:42
Следующее внеочередное заседание Рады может состояться 22 апреля, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В ближайшие дни зарегистрируют постановление об отмене законопроекта об изменениях в Регламент ВР

Следующее внеочередное заседание Верховной рады Украины может состояться в среду, 22 апреля. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что в ближайшие дни зарегистрируют постановление об отмене законопроекта об изменениях в Регламент Рады.

"Предварительно может быть в среду. Я думаю, что сегодня-завтра зарегистрируют постановление об отмене (законопроекта об изменениях в Регламент - ред). Нам надо это постановление сбить... Это будет в среду. Потом мы начнем собирать подписи. Я думаю, что это в течение недели, может быть, двух будет устроено", - заявил Арахамия.

Напомним, 16 апреля Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Так, документ поддержали 242 парламентария.

Кроме того, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что изменения в регламент позволят принять закон о банках.

Добавим, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламент. По его словам, изменения в регламент помогут Совету бороться с "поправочным спамом".

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДавид Арахамия
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