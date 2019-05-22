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Внеочередное заседание Рады: онлайн

Новости » Выборы 2019    22.05.2019 - 03:00
Внеочередное заседание Рады: онлайн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада рассмотрит изменения в закон о выборах нардепов

Внеочередное заседание Верховной рады состоится сегодня, 22 мая в 12:00. Парламент будет рассматривать внесение изменений в закон о выборах народных депутатов Украины. Все подробности - в материале РБК-Украина.

 

Утром 21 мая в Администрации президента прошли консультации глав фракций парламента и президента Украины по поводу роспуска Верховной Рады. На встрече присутствовали новоизбранный глава государства Владимир Зеленский, глава фракции БПП Артур Герасимов, глава фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко, глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко, глава фракции “Самопомич” Олег Березюк, сопредседатель депутатской группы “Відродження” Виталий Хомутынник, глава фракции “Народный фронт” Максим Бурбак, глава фракции “Оппозиционный блок” Вадим Новинский, глава депутатской группы “Воля народа” Ярослав Москаленко, спикер парламента Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид, советник президента Андрей Богдан.

По результатам переговоров Олег Ляшко заявил о том, что досрочные выборы в раду состояться 21 июля 2019 года.

Кроме того, Олег Березюк сообщил, что президент инициирует внесение изменений в закон о выборах народных депутатов. В частности, это отмена мажоритарной системы, а также снижение проходного барьера для партий с 5% до 3%.

Вечером 21 мая Владимир Зеленский обратился к Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Верховной рады Украины 22 мая.  

Внеочередное заседание Рады: онлайн

Фото twitter.com/ZelenskyyUa

Позже Парубий у себя в Twitter сообщил о том, что подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента. Назначено оно на 12:00 22 мая.

Внеочередное заседание Рады: онлайн

Фото twitter.com/AndriyParubiy

Роспуск Верховной рады

Во время своей инаугурационной речи 20 мая Владимир Зеленский заявил о том, что распускает парламент. Соответствующий указ был подписан президентом вечером 21 мая, после проведения консультаций с главами фракций. Этот указ вступит в силу в день его публикации. А уже на следующий день после его публикации ЦИК сможет объявить о начале избирательной кампании в Украине.

Зеленский также назвал причины своего решения о роспуске Рады. По его словам, это отсутствие коалиции в парламенте, а также низкое доверие общества к этому органу власти.

Зеленский распустил Раду: главное Зеленский просит Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийВерховная Радазакон о выборах
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