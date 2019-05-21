Зеленский просит Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах нардепов. Об этом он написал в Twitter.

"Прошу председателя Верховной рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский.

Фото (twitter.com/ZelenskyyUa)

Напомним, 21 мая Зеленский во время консультаций о роспуске парламента предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.

Добавим, сегодня Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.