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Зеленский просит Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады

Новости » Выборы 2019    21.05.2019 - 18:08
Зеленский просит Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах нардепов. Об этом он написал в Twitter.

"Прошу председателя Верховной рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский.

Зеленский просит Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады

Фото (twitter.com/ZelenskyyUa)

Напомним, 21 мая Зеленский во время консультаций о роспуске парламента предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.

Добавим, сегодня Зеленский  подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

 

 

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Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийАндрей Парубий
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