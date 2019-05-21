Зеленский и лидеры фракций проводят консультации

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На встрече присутствуют заместители председателя ВР Ирина Геращенко и Оксана Сыроид

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая утром проводит встречу с председателем Верховной рады, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп по роспуску Рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как известно, ранее в Администрацию президента уже вошли лидеры фракций "Народный фронт" и "Самопомич" Максим Бурбак и Олег Березюк. На встрече присутствуют заместители председателя ВР Ирина Геращенко, Оксана Сыроид и сам глава ВР Андрей Парубий. В зал также вошли председатели фракций "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Блока Петра Порошенко".

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским будут обсуждатся вопросы парламентских выборов и вопрос сокращения числа депутатов.

"Одновременно с парламентскими выборами мы предлагаем провести референдум о сокращении депутатов Верховной рады до 250 человек. Пусть президент Зеленский внесет изменения в Конституцию в парламент о сокращении численности депутатов до 250 человек. Кроме того, я хочу поинтересоваться, когда господин Зеленский отменит решение правительства о повышении цен на газ, когда инициировать пересмотр меморандума с МВФ. Это ключевые вопросы, которые мы хотим задать президенту", - заявил председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

На конслутації з Президентом! Опубліковано Олегом Ляшком Вівторок, 21 травня 2019 р.

Отметим, ситуацию в АП перед консультациями с Зеленским транслировал на своем Facebook Олег Ляшко. Нардеп планировал транслировать и саму встречу, однако охрана ему отказала и посоветовала следовать инструкциям. Сам Ляшко после эмоциональных дискуссий вошел в кабинет на консультации без телефона.

Напомним, вчера Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Рады. В ЦИК заявили, что со следующего дня опубликования указа президента о роспуске Верховной Рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.

Ранее сообщалось, что очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года. Но после сегодняшнего заявления Зеленского, они пройдут через два месяца.

Делегация США, которая присутствовала на инаугурации Зеленского, назвала речь президента впечатляющей и передали ему от Дональда Трампа послание.

Отметим, за три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" - вторая по численности фракция, заявил о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства. У фракций есть 30 дней - до 16 июня. Далее президент должен распустить парламент и назначить досрочные выборы. Но, поскольку Раду нельзя распускать меньше чем за полгода до окончания его полномочий, эта опция новому президенту Зеленскому станет теоретически недоступной.