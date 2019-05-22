Позачергове засідання Ради: онлайн

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рада розгляне зміни в закон про вибори нардепів

Позачергове засідання Верховної ради відбудеться сьогодні, 22 травня о 12:00. Парламент розглядатиме внесення змін у закон про вибори народних депутатів України. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Вранці 21 травня в Адміністрації президента пройшли консультації голів фракцій парламенту і президента України з приводу розпуску Верховної Ради. На зустрічі були присутні новообраний глава держави Володимир Зеленський, голова фракції БПП Артур Герасимов, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко, спікер парламенту Андрій Парубій, перший віце-спікер Ірина Геращенко, віце-спікер Оксана Сироїд, радник президента Андрій Богдан

За результатами переговорів Олег Ляшко заявив про те, що дострокові вибори в раду відбутися 21 липня 2019 року.

Крім того, Олег Березюк повідомив, що президент ініціює внесення змін у закон про вибори народних депутатів. Зокрема, це скасування мажоритарної системи, а також зниження прохідного бар'єру для партій з 5% до 3%.

Увечері 21 травня Володимир Зеленський звернувся до Андрія Парубія з проханням скликати позачергове засідання Верховної ради України 22 травня.

Фото twitter.com/ZelenskyyUa

Пізніше Парубій у себе в Twitter повідомив про те, що підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту. Призначено на 12:00 22 травня.

Фото twitter.com/AndriyParubiy

Розпуск Верховної ради

Під час своєї інавгураційної промови 20 травня Володимир Зеленський заявив про те, що розпускає парламент. Відповідний указ був підписаний президентом ввечері 21 травня, після проведення консультацій з головами фракцій. Цей указ набуде чинності в день її публікації. А вже на наступний день після його публікації ЦВК зможе оголосити про початок виборчої кампанії в Україні.

Зеленський також назвав причини свого рішення про розпуск Ради. За його словами, це відсутність коаліції в парламенті, а також низька довіра суспільства до цього органу влади.