Внеочередное заседание Рады в четверг: Разумков подписал распоряжение

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР. Оно начнется в 16:00.
"В связи с требованием 155 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания... созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ девятого созыва на 16 часов 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
В повестке дня указаны 15 законопроектов, которые рассмотрят народные депутаты. Парламентарии рассмотрят:
Напомним, вчера появилась предварительная повестка внеочередного заседания ВР 15 апреля.
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что Рада соберется на еще одно внеочередное заседание в четверг, 15 апреля.
В частности, нардепы могут одобрить растаможку "евроблях" по новой процедуре и снизить штрафы.