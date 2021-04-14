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Внеочередное заседание Рады в четверг: Разумков подписал распоряжение

Автор: Юлия Струк

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР. Оно начнется в 16:00.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"В связи с требованием 155 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания... созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ девятого созыва на 16 часов 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

В повестке дня указаны 15 законопроектов, которые рассмотрят народные депутаты. Парламентарии рассмотрят:

  • №4651 о возвращении тюрьмы за недостоверное декларирование;
  • №4533 о конституционной процедуре;
  • № 5058 о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу выполненных постановлений;
  • № 4416-1 - об индустриальных парках;
  • № 5197-2 - об изменениях в госбюджет для обеспечения деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия;
  • №3774 - о внесении изменений в некоторые законы Украины по противодействию рейдерству;
  • №4539 - о предоставлении льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающимся за совершением консульских действий;
  • № 3364-1-д - о сертификации оператора системы передачи;
  • №5173 - об усовершенствовании отдельных аспектов декларирования;
  • № 4535 - о развитии института старост;
  • №5327 - о внесении изменений в статью 11 ЗУ "О государственных наградах";
  • №4303 - о стимулировании развития цифровой экономики в Украине;
  • №3695 - об обеспечении равных возможности матери и отца на уход за ребенком;
  • № 4643-д - о новой процедуре растаможки евроблях;
  • № 4644-д - о снижении штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах.

Напомним, вчера появилась предварительная повестка внеочередного заседания ВР 15 апреля.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что Рада соберется на еще одно внеочередное заседание в четверг, 15 апреля.

В частности, нардепы могут одобрить растаможку "евроблях" по новой процедуре и снизить штрафы.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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