Опубликована предварительная повестка дня заседания Рады в четверг
Фото: внеочередное заседание Рады планируется на 15 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Предварительная повестка дня внеочередного пленарного заседания Верховной рады в четверг, 15 апреля, опубликовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.
Соответствующую фотографию он разместил в своем Telegram-канале.
Так, в повестке дня указаны 15 законопроектов, которые рассмотрят народные депутаты. В частности:
- о внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовного кодекса Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование достоверной информации и не представление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- о конституционной процедуре;
- о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;
- о внесении изменений в закон Украины об индустриальных парках, направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках;
- о внесении изменений в приложения №3 и №4 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма противодействия рейдерству;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий;
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи;
- о внесении дополнений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост;
- о внесении изменений в статью 11 закона Украины "О государственных наградах Украины";
- о стимулировании развития цифровой экономики в Украине;
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможности матери и отца на уход за ребенком;
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства;
- о внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.
Напомним, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что Рада соберется на еще одно внеочередное заседание в четверг, 15 апреля.
В частности, Рада может одобрить растаможку "евроблях" по новой процедуре и снизить штрафы.